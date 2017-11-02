Свердловское Заксобрание рассмотрит проект бюджета области на 2018 год в первом чтении 14 ноября

Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрят проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 14 ноября. Об этом заявила председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.

- Мы уже формируем согласительную комиссию, которая будет состоять из 28 депутатов Заксобрания, 28 членов правительства, представителей Совета органов местного самоуправления, глав и общественности, - пояснила Людмила Бабушкина.

Напомним, во вторник проект бюджета на 2018 год одобрило правительство Свердловской области. Как заявила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко, доходы областного бюджета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом сократится на 2,3 миллиарда рублей.