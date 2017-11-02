Более 60 тысяч имён россиян отправятся на Марс

Более 60 тыс. россиян направили в NASA свои имена, чтобы они отправились на Марс в мае 2018 года на специальном чипе на борту исследовательского зонда InSight. Всего свои имена отправили 2 млн жителей Земли, сообщает РИА Новости.

Заявки на сайте NASA принимались с начала октября по 1 ноября. Имена будут отпечатаны на силиконовом микрочипе, который поместят на исследовательский зонд InSight. Всего будет два микрочипа: с именами посетителей сайта NASA, заполнивших простую форму в 2015 году (827 человек), и с именами тех, кто подал заявку в октябре 2017 года.

Самое большое количество заявок поступило из США (653 тыс.), Китая (250 тыс.) и России (63,5 тыс.). Меньше всего этим заинтересовались жители Экваториальной Гвинеи, отправив только семь имён.

Аппарат InSight займётся исследованием внутренних слоёв Марса и строением планеты. На ней установят сейсмограф и проведут бурение.