В Богдановиче велась незаконная интернет-торговля животными из Красной книги России

В незаконных интернет-магазинах покупателям предлагали приобрести леопарда, филина, тритона Карелина. Фото: Александр Исаков

Прокуратура пресекла интернет-торговлю животными, занесенными в Красную Книгу Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Городская прокуратура Богдановича провела мониторинг сети «Интернет», где были найдены пять интернет-сайтов, нарушающих законодательство РФ в области охраны и использования животного мира. На онлайн-площадках велась продажа редкими видами животных, занесённых в Красную книгу РФ. Покупателям предлагали приобрести леопарда, филина, тритона Карелина.

Отмечается, что сведений о наличии разрешения на оборот редких животных на сайте не имеется. Для устранения выявленных нарушений прокуратура Богдановича обратилась в суд. Решением городского суда требование удовлетворено. Информация о продаже редких животных была удалена администрациями интернет-ресурсов.