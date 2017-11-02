Два педагога из Екатеринбурга вышли в суперфинал Всероссийского конкурса «Директор школы-2017»

Всероссийский конкурс «Директор школы» проводится в России с 2010 года. Фото: Екатерина Сибирцева

Директор лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов и директор школы № 43 Елена Белова оказались в числе лучших российских руководителей школ.

«Друзья, спешу поделиться радостью – два екатеринбургских директора в суперфинале всероссийского конкурса «Директор школы-2017»! Поздравляю Алексея Крылова, директора лицея № 180 «Полифорум», и директора школы № 43 Елену Белову! Горжусь! Молодцы! Удачи в финале!», – написала на своей странице в Facebook начальник департаментаобразования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Напомним, в эти дни в Москве проходят завершающие этапы Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017». В этом году заявки на участие в конкурсе подали 310 директоров из 61 субъекта РФ. В финал вышли 30 человек, в числе которых шесть педагогов из Екатеринбурга.

Кто победит в конкурсе, станет известно 3 ноября.