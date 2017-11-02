В Екатеринбурге на ремонт четырёх крупных автомагистралей выделено 141,9 миллиона рублей

В Екатеринбурге отремонтируют четыре крупные автомагистрали. Фото: Павел Ворожцов

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбург» объявило аукцион. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

В документе сообщается, что объектом закупки является организация выполнения работ по капитальному ремонту четырёх улиц. Работы будут выполняться на улицах Московской (от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского), Патриса Лумумбы (от переулка Рижского до улицы Братской), Зенитчиков (от Братской до Палисадной) и 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной).

Отмечается, что это уже третий этап капитального ремонта улицы Патриса Лумумбы, на участке от переулка Рижского до улицы Братской.

Подведение итогов аукциона назначено на 24 ноября. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 30 августа 2019 года. Стартовая стоимость закупки составила 141 млн 991 366 рублей. Деньги выделены из городского бюджета.