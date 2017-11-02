Всеволод Богданов намерен предложить Владимира Геннадьевича Соловьёва на пост председателя СЖ России

Всеволод Богданов намерен покинуть пост председателя СЖ России. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов намерен предложить Владимира Геннадьевича Соловьёва на должность руководителя этой организации. Напомним, 25 ноября 2017 года состоится XII Очередной отчётно-выборный съезд СЖ России.

— Владимир Геннадьевич Соловьёв — достойный парень. Он прошёл, как говорится, огонь и воду. Но окончательное решение, безусловно, примет наш съезд, — прокомментировал Всеволод Богданов для «ОГ».

Напомним, тележурналист Владимир Соловьёв известен россиянам как военный корреспондент. В его послужном списке есть работа на ТСН Центрального телевидения СССР, на ВГТРК, РГТРК «Останкино», ТВ-6, ОАО «Первый канал», ГТК «Телеканал «Россия-1».

На недавней XXI Внеочередной конференции Свердловского творческого союза журналистов в поддержку его кандидатуры высказался главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.