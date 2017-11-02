Свердловская область - один из лидеров СПА-индустрии РФ

Философия Велнесс включает в себя такие принципы как внутренняя гармония, здоровое питание, уход за телом, борьба с признаками старения. Фото: Александр Исаков.

По данным Международного совета по развитию СПА и Велнесс, Россия за последние семь лет поднялась с 20-го на шестое место в мире по развитию терапии с использованием лечебных грязей, минеральных и морских вод, соли, лекарственных растений, обёртываний водорослями. Среди лидеров этого направления Ростуризм выделил и Свердловскую область. Более того, наш регион поставлен в один ряд с такими здравницами России как Крым и Северный Кавказ.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, такая информация была озвучена в ходе IV Международного конгресса СПА и Велнесс, который проходил на этой неделе в Кисловодске. На форуме подчеркнули, что сегодня сфера СПА в России превосходит большинство аналогичных зарубежных рынков по динамике, наполненности и качеству услуг. Например, из европейских государств наша страна уступает по этим параметрам только Германии. Хорошо зарекомендовавшими российскими здравницами эксперты назвали Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Челябинскую и Свердловскую области, а также Подмосковье.

К санаторно-курортным процедурам обращаются не только с целью лечения, но и для восстановления сил, избавления от стресса и укрепления иммунитета. Фото: Александр Исаков.

- Для планомерного использования имеющихся возможностей необходима разработка и реализация регионами комплексных маркетинговых программ, в частности, в рамках федерального проекта «Доступное путешествие». Предоставление существенных скидок на санаторно-курортные услуги, в первую очередь, в период межсезонья сделает оздоровительный отдых для россиян доступнее и обеспечит равномерную загрузку санаториев и здравниц в течение года, – отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Власти нашего региона пока не включились в такую работу. В областном министерстве здравоохранения, в частности, вообще не видят возможности для применения своих усилий.

- В ведении нашего министерства находятся только два санатория - “Маян” и “Озеро Чусовское”. Но они не используют ни лечебные грязи, ни минеральные воды. Остальные санатории региона находятся в частных руках, - сообщили “ОГ” в ведомстве.

Удивление такая информация вызвала и у исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. В Свердловской области принято разделять СПА, Велнесс и санаторно-курортное лечение на три разных бизнес-направления.

- На территории Екатеринбурга есть только один СПА-отель, а Велнесс у нас практически отсутствует как направление. Санитарно-курортное лечение – это вообще отдельная отрасль, и здесь у Свердловской области хорошие позиции. У нас даже есть санатории-лидеры, один из них недавно получил грамоту Ростуризма, - рассказал он “ОГ”.

Но даже при разнице подходов к СПА, очевидно, что Свердловская область готова оказывать оздоровительные услуги на высоком уровне. При дополнительном внимании региональных властей эта отрасль может получить новый импульс развития, а уральцы - улучшить качество жизни.