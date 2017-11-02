Свердловская область - один из лидеров СПА-индустрии РФ

По данным Международного совета по развитию СПА и Велнесс, Россия за последние семь лет поднялась с 20-го на шестое место в мире по развитию терапии с использованием лечебных грязей, минеральных и морских вод, соли, лекарственных растений, обёртываний водорослями. Среди лидеров этого направления Ростуризм выделил и Свердловскую область. Более того, наш регион поставлен в один ряд с такими здравницами России как Крым и Северный Кавказ.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, такая информация была озвучена в ходе IV Международного конгресса СПА и Велнесс, который проходил на этой неделе в Кисловодске. На форуме подчеркнули, что сегодня сфера СПА в России превосходит большинство аналогичных зарубежных рынков по динамике, наполненности и качеству услуг. Например, из европейских государств наша страна уступает по этим параметрам только Германии. Хорошо зарекомендовавшими российскими здравницами эксперты назвали Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Челябинскую и Свердловскую области, а также Подмосковье.
К санаторно-курортным процедурам обращаются не только с целью лечения, но и для восстановления сил, избавления от стресса и укрепления иммунитета. Фото: Александр Исаков.
- Для планомерного использования имеющихся возможностей необходима разработка и реализация регионами комплексных маркетинговых программ, в частности, в рамках федерального проекта «Доступное путешествие». Предоставление существенных скидок на санаторно-курортные услуги, в первую очередь, в период межсезонья сделает оздоровительный отдых для россиян доступнее и обеспечит равномерную загрузку санаториев и здравниц в течение года, – отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
Власти нашего региона пока не включились в такую работу. В областном министерстве здравоохранения, в частности, вообще не видят возможности для применения своих усилий.
- В ведении нашего министерства находятся только два санатория - “Маян” и “Озеро Чусовское”. Но они не используют ни лечебные грязи, ни минеральные воды. Остальные санатории региона находятся в частных руках, - сообщили “ОГ” в ведомстве.
Удивление такая информация вызвала и у исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева. В Свердловской области принято разделять СПА, Велнесс и санаторно-курортное лечение на три разных бизнес-направления.
- На территории Екатеринбурга есть только один СПА-отель, а Велнесс у нас практически отсутствует как направление. Санитарно-курортное лечение – это вообще отдельная отрасль, и здесь у Свердловской области хорошие позиции. У нас даже есть санатории-лидеры, один из них недавно получил грамоту Ростуризма, - рассказал он “ОГ”.
Но даже при разнице подходов к СПА, очевидно, что Свердловская область готова оказывать оздоровительные услуги на высоком уровне. При дополнительном внимании региональных властей эта отрасль может получить новый импульс развития, а уральцы - улучшить качество жизни.
СПА (SPA – аббревиатура от латинского Sanus per Aquam или Sаnitas pro Aqua, что в переводе означает «здоровье с помощью воды» или «здоровье через воду») - это оздоровительный комплекс процедур с использованием минеральной и морской воды, а также морских водорослей и соли, лечебных грязей и целебных растений.
Велнесс (от ангийского Wellness – здоровье, благополучие, счастье) — это концепция здорового образа жизни, которая включает в себя гармоничное развитие духа и тела, оптимистичное отношение к жизни и уход за собой.