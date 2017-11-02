В Екатеринбурге дан старт подготовке ледового городка

Эскиз ледового городка. Фото: техническое задание закупки

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении ледового городка. Конкурс ледовых скульптур будет посвящён ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, 13 ноября на площади 1905 года начнутся работы по возведению ледового городка. Главная ёлка города начнёт свою работу 29 декабря 2017 года и закончит 21 января 2018 года.

Напомним, что главной темой объекта станет 295-летие столицы Урала и её тема звучит как: «С днём рождения, любимый город!» В центре как всегда появятся Дед Мороз и Снегурочка, выполненные изо льда. К ним также добавится символ наступающего года — Собака. Ёлка будет украшена не только иллюминационным оборудованием, но и шарами.

Помимо этого на территории городка появятся витражные изображения достопримечательностей города, художественные композиции и конечно же торт, который будет украшен розочками.

Отмечается, что конкурс ледовых скульптур будет посвящён ЧМ-2018, а одна композиция будет отражать заявку уральской столицы на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».