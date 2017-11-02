Размер потанинской стипендии увеличили до 20 тысяч рублей

Размер стипендии фонда Владимира Потанина увеличили с 15 до 20 тысяч рублей. В 2017-2018 году на неё могут претендовать магистранты очной формы обучения.

Чтобы стать стипендиатом, необходимо успешно пройти два тура: оценивание заявки и мотивационного письма экспертами и очный отбор в виде деловой игры. Согласно списку вузов-участников, в Свердловской области участвовать в конкурсе могут только студенты УрФУ. Всего в перечень попали 75 российских университетов. Заявки принимаются до 27 ноября.

Именная стипендия будет выплачиваться с февраля 2018 года до окончания обучения в магистратуре. Добавим, что фонд Владимира Потанина также предоставляет гранты для преподавателей магистратуры.