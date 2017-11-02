У «лисиц» худший старт в Евролиге за двенадцать лет

В матче с "Фенербахче" лидеру "УГМК" Дайане Таурази не удалось спасти команду от поражения. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

В четвёртом туре группового этапа Евролиги баскетболистки екатеринбургской «УГМК» проиграли на домашнем паркете турецкому «Фенербахче» со счётом 71:73. Той самой команде, которая полгода назад оставила подопечных Олафа Ланге без финала Евролиги.

Во второй четверти «лисицы» имели преимущество в 15 очков, которое турчанки отыграли к середине третьего периода. Затем был «качельный» отрезок, когда обе команды попеременно выходили вперёд. Хозяйкам паркета удалось снова уйти в отрыв на 8 очков, но и его они сохранить не смогли. В итоге валидольная концовка, в которой всё решили точные штрафные броски Айсе Коры. «У «лисиц» оставалось 16 секунд на последнюю атаку, Дайана Таурази из-за периметра промахнулась, а взявшая подбор Эмма Миссеман мяч потеряла.

Из шести игроков которых главный тренер «УГМК» и сборной России Олаф Ланге вызвал на отборочные матчи чемпионата Европы с Албанией (11 ноября) и Литвой ( 15-го) Евгения Белякова сыграла 16 минут (15 очков, 3 подбора, 1 передача), Елена Беглова — 20 минут (0 очков, 4 подбора, 4 передачи), Раиса Мусина и Наталья Виеру остались на скамейке запасных, а Виктория Завьялова и Татьяна Петрушина не попали в заявку на игру.

Хуже, чем сейчас, «УГМК» стартовала в Евролиге только дебютном сезоне 2002/2003, когда команда на старте проиграла три матча из четырёх. После четвёртого поражения был уволен с поста главного тренера Владимир Колосков, а под руководством серба Зорана Вишича «лисицы» в дальнейшем выиграли двенадцать матчей из тринадцати и стали клубными чемпионками Европы. По два поражения после четырёх туров у екатеринбургской команды было также в сезонах осенью 2003 и 2005 годов.