Патриарх Кирилл: «Будет жить семья — будет живо общество, будет живо государство»

Свердловская делегация принимает участие во Всемирном русском народном соборе. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность сохранения традиционного семейного уклада в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, в работе этого форума принимает участие большая делегация Свердловской области во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом (епископ Среднеуральский Евгений, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, директор Центра современной политической истории Урала Анатолий Кириллов, ректор Уральского института управления РАНХиГС Александр Александров, заместитель гендиректора компании «Сима-ленд» Виктор Новосёлов, директор Детского просветительского центра храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах Алексей Соловьёв).

— Всемирный русский народный собор — это собрание тех людей, которым небезразлична наша Родина, её прошлое, настоящее и будущее, и безусловно, здесь Святейший Патриарх является лидером и задаёт этот тон, — прокомментировал митрополит Кирилл.