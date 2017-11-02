Сборная УрФУ по футболу увезла из Казани шесть очков и продолжает лидировать в НСФЛ

Сборная Уральского федерального университета (УрФУ) продолжает своё выступление в Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). Екатеринбуржцы провели три встречи в рамках выездного тура в Казани.

В первом матче футболисты УрФУ оказались сильнее представителей СПбГУ - 1:0, единственный гол в матче забил Александр Кашкаров. Затем екатеринбуржцы одолели сборную РЭУ (Москва) - 2:0. При этом в пяти стартовых матчах уральцы смогли оставить свои ворота в неприкосновенности.

В заключительном матче тура в Казани сборная УрФУ встречалась с хозяевами - представителями ПГАФКСИТ. В этой встрече екатеринбужцы были фаворитами, одна игра прошла под диктовку казанцев, которые и одержали уверенную победу - 3:1.

На данный момент сборная УрФУ остаётся на первом месте в турнирной таблице НСФЛ. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут уже весной 2018 года.