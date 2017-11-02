На «Золотую маску» номинирован Кирилл Серебренников

На премию «Золотая маска» номинирован Кирилл Серебренников. Фото: Алексей Кунилов

Художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников номинирован на «Золотую маску». Национальная театральная премия пройдёт 15 апреля в Москве.

Как сообщается на сайте мероприятия, Серебренников может получить награду за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре». Помимо московского режиссёра, на премию номинированы театральные деятели из Екатеринбурга.

Напомним, что ранее Кирилл Серебренников был помещён под домашний арест, он обвинялся в хищении 68 млн рублей.