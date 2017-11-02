Первому вирусу, парализовавшему Интернет, исполнилось 29 лет

Изначально планировалось, что червь Морриса лишь соберёт данные, не нарушая работу узлов, однако в программу закралась ошибка. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 2 ноября, исполнилось 29 лет "червю Морриса" - первому вирусу, парализовавшему Интернет. Его автор, аспирант Корнелльского университета Роберт Моррис, планировал с помощью кода узнать размеры интернета.

Как пишет компьютерный портал Ferra.ru, тогда Сеть соединяла в основном научные центры США и была слабо защищена: в первый же день работы червь захватил уже 6000 узлов — значительную часть Интернета 88-го года. Как выяснилось, системные администраторы не особо следили за "дырами" в защите сервисных программ, а над паролями особо не заморачивались, используя простейшие комбинации, которые вирус быстро расшифровал с помощью небольшого словаря.

Изначально планировалось, что червь Морриса лишь соберёт данные, не нарушая работу узлов, однако в программу закралась ошибка, и вирус продолжил проникать в одни и те же сервера. В результате их память начала забиваться, процессоры - перегружаться, и исследование превратилось в первую массовую атаку на Интернет.

В тот же день сразу несколько команд из других университетов смогли обезвредить червя, ущерб от действий которого составил около 193 млн долларов в переводе на современный валютный курс. Моррису пришлось сознаться.

Дело довели до суда, и последствия для компьютерного гения могли быть печальными, однако ему повезло: итоговым приговором стали три годам условного заключения, 10 тыс долларов штрафа и 400 часов общественных работ. Изначально речь шла о пяти годах тюрьмы и выплате компенсации в 25 тыс долларов.

Позднее Роберт Моррис продолжил карьеру программиста: вместе с единомышленниками он основал сервис Viaweb, который потом купила Yahooo. Также он является автором венчурного фонда Y Combinator - именно на нём впоследствии поднялись компании Dropbox, Airbnb и reddit.