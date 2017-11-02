В Екатеринбурге определили самые качественные сыр и масло

В Екатеринбурге завершился всероссийский фестиваль качества продукции. За призы боролись производители сыра, масла и масложировой продукции. Мероприятие проходило при поддержке министерства агропромышленного комплекса Свердловской области.
В мероприятии приняли участие практически все частные сыроварни и маслоделы региона - отметим, что в конкурентной борьбе они заняли первые места.
Вся продукция, помимо дегустации экспертов, проходила проверку в лаборатории Роспотребнадзора области. По мнению экспертов, многие образцы продуктов, выставленные на конкурс значительно превосходят эталон - а это показатель качественного роста отрасли.
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