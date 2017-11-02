Каждый второй россиянин не знает какой праздник отмечается 4 ноября

4 ноября празднуется «День народного единства». Фото: Алексей Кунилов

Согласно результатам опроса Левада-центра, не все граждане России знают какой праздник отмечается 4 ноября. При этом большинство россиян не планируют ничего отмечать.

По данным опроса 53% респондентов ответили, что 4 ноября — «День народного единства», 13% сказали, что в этот день будет отмечаться «День согласия и примирения», 5% проголосовали за «День Октябрьской революции», 3% — «День освобождения от польско-литовских интервентов». Также 3% назвали другие праздники и 23% затруднились ответить.

Помимо этого был задан вопрос о желании отметить две представленные на выбор памятные даты: «День народного единства», который отметят 18% опрошенных и «День Октябрьской революции» — 15%. Затруднились дать ответ 14%. Большая часть россиян сообщила, что ни одну из дат отмечать не будут.