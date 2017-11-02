Скончался писатель Владимир Маканин

Писатель Владимир Маканин. Фото: wikipedia.org

На 81-м году жизни у себя дома, в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону, скончался известный писатель Владимир Маканин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе издательства «Эксмо». Также сообщается, что в последние годы писатель болел.

Владимир Маканин родился в 1937 году в Орске. Окончил мехмат МГУ имени М. В. Ломоносова, а затем учился на Высших сценарных курсах. Первый роман - "Прямая линия" - вышел в 1965 году.

Наиболее известные книги Маканина - «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), «Предтеча» (1983), «Две сестры и Кандинский» (2011). В 1995 году было опубликовано, пожалуй, самое известное произведение автора - повесть "Кавказский пленный", рассказывающая о взаимоотношениях русского солдата и молодого чеченского боевика перед началом первой чеченской войны. В 2008 году вышел роман "Асан", также посвящённый теме Чечни. За это произведение Маканин удостоился литературной премии «Большая книга».

По рассказу «Кавказский пленный» был снят фильм Алексея Учителя «Пленный» в 2008 году, а по мотивам повести «На первом дыхании» в 1995 году Георгий Данелия поставил картину "Орёл и решка".

Кроме того, Владимир Маканин является лауреатом «Русского Букера», премии «Пенне», госпремии России в области литературы и искусства за 1999 год.

Похороны писателя пройдут 3 ноября недалеко от его дома на сельском кладбище.