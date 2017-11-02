Евгений Архипов поручил ускорить сбор грязи и листвы

Комиссия оценила состояние улично-дорожной сети в Ленинском и Октябрьском районах. Фото: Павел Ворожцов

Представители муниципалитета в очередной раз объехали городские территории. Они оценили качество работы дорожных служб на местах.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, в ходе объезда Ленинского и Октябрьского районов, комиссия оценила состояние улично-дорожной сети и своевременность проведения уборки на ней. Отмечается, что на некоторых улицах были обнаружены мусор и грязь.

В свою очередь заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов поручил службам активизироваться и произвести вывоз листьев до холодов.

По результатам проверки комиссия составила протокол с замечаниями, которые рабочие должны будут устранить.

Напомним, что контроль работы дорожных служб производится еженедельно по четвергам.