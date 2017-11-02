Лучшим студентам Свердловской области присвоена губернаторская стипендия

Лучшим студентам региона присвоена губернаторская стипендия. Фото: областной департамент информполитики

Лучшие студенты техникумов и институтов были удостоены стипендии губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии». Юные таланты со всего региона единовременно получили годовую стипендию.

Как сообщает областной департамент информполитики, престижные награды по поручению главы региона Евгения Куйвашева вручил первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он отметил, что стипендиаты — молодёжная интеллектуальная элита.

«Я желаю, чтобы вся ваша жизнь была наполнена созидательным трудом и творчеством. Мы верим в ваш колоссальный талант, потенциал и желание работать на благо России и Свердловской области», — сказал Орлов.

В этом году губернаторскую стипендию получили студенты из Екатеринбурга, Берёзовского, Нижнего Тагила, Богдановича и других муниципалитетов. Так, в числе стипендиатов оказались Олеся Цуркану (будущий машинист крана на металлургическом производстве), Виктор Попов (машинист локомотива), Илья Куликов (перспективный сварщик) и другие ребята.

Напомним, что стипендии губернатора «За успехи в освоении рабочей профессии» выплачиваются 50 студентам профессиональных образовательных учреждений. Они единовременно получают годовую стипендию размером 18 тысяч рублей (из расчета по 1,5 тысячи рублей в месяц).