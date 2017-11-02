В России вырос спрос на автомобили сегмента Luxury

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» за прошедшие месяцы 2017 года объём рынка новых люксовых автомобилей вырос на 11% и составил 1 тыс. 065 единиц (в 2016 году – 960 штук). В Свердловской области насчитывается 13 таких машин.

Сообщается, что около 40% автомобилей сегмента Luxury приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. С января по сентябрь текущего года её приобрели 463 жителя России, что на 14% меньше, относительно прошлого года. На втором месте находится бренд Maserati, который реализовал 310 единиц, тем самым, показав рост в 8,6 раза. Также в тройке лидеров попала марка автомобилей Bentley, которая продала 159 машин, что на треть меньше, чем в 2016 году.

Более скромные показатели у брендов Rolls-Royce (66 единиц, -29%), Lamborghini (29 единиц, +21%), Ferrari (22 единиц, -29%) и Aston Martin (16 единиц, рост в 4 раза).

Отмечается, что около 70% (727 единиц) всего объёма люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье. В Санкт-Петербурге – 81 экземпляр, в Краснодарском крае – 34 экземпляра, в Татарстане – 15 экземпляров. Свердловский авторынок обогатился на 13 автомобилей. В остальных городах России этот показатель меньше.