"Автомобилист" в овертайме уступил "Трактору"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел поражение в матче с географическими соседями. "Шофёры" на своём льду уступили челябинскому "Трактору" - 2:3.

Начало встречи, как и в противостоянии с "Ладой", выдалось активным. Гости сумели первыми забросить шайбу: отличился Александр Черников. "Шофёры" сравняли счёт уже через несколько минут: Денис Куляш оказался первым на добивании. Однако на перерыв гости всё же ушли с преимуществом. Илья Крикунов, что называется, заигрался перед своими воротами и подарил шайбу челябинцам, а Александр Шаров своим шансом воспользовался.

Второй период прошёл под диктовку хозяев, которые сумели довольно быстро восстановить равенство в счёте: Михал Чайковски реализовал большинство. Кстати, "Автомобилист" и вовсе на перерыв мог уйти с преимуществом, однако шайба упорно не хотела влетать в ворота челябинцев.

В третьем периоде "шофёры" вновь были активнее своих соперников, но счёт оставался неизменным: шайба то и дело пролетала рядом со створом.

Но не забиваешь ты - забивают тебе. В овертайме Никита Трямкин подарил шайбу сопернику, и "Трактор" вырвал победу - 3:2.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома. 4 ноября "шофёры" примут магнитогорский "Металлург".