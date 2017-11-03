Составлен ТОП-10 марок автомобилей по выручке в России

В ТОП-10 лидеров по выручке попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), так и производители машин массового сегмента (LADA, Renault). Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", выручка от продаж новых легковых автомобилей в России за январь - сентябрь составила 1 388,7 млрд руб., что на 12,6% больше к аналогичному периоду прошлого года (1 233,7 млрд руб.). Лидером остаётся японский бренд Toyota.

За счёт реализации 67,3 тыс. машин с начала года (при средней цене около 2,3 млн руб.) бренд Toyota получил 152,5 млрд руб. выручки (-2,2% к результатам 2016 года). На втором месте - корейский бренд KIA (выручка за девять месяцев 148,3 млрд руб., +41,5%), на третьем - отечественная LADA (119,5 млрд руб., +24,2%).

В пятёрку лидеров также входят корейский производитель Hyundai (110,8 млрд руб., +21%) и немецкий бренд Mercedes-Benz (110,3 млрд руб., -6,7%). При этом отмечается, что в ТОП-10 лидеров по выручке попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), цена автомобилей которых достигает 4 млн руб., так и производители машин массового сегмента, стоимость машин у которых составляет менее 1 млн руб. (LADA, Renault).

Больший рост продаж за прошедшие девять месяцев наблюдался у немецкого Volkswagen, который увеличил выручку на 44,5%.