"Лаборатория Касперского" обнаружила ворующий криптовалюты вирус

Ущерб от действий злоумышленников оценивается в $140 тыс. в биткойнах. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который способен воровать криптовалюту из кошельков пользователей. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в $140 тыс. в биткойнах, от нескольких долларов до нескольких тыс. похищено в других валютах, сообщается на сайте антивирусной компании.

Вирус называется CryptoShuffler, его целью стали криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero. Он активизируется, когда средства перемещаются пользователем из одного криптокошелька в другой.

Как правило, пользователи копируют идентификационный номер кошелька получателя с помощью функции "копировать-вставить". Тогда вирус начинает следить за буфером обмена устройства, и когда программа обнаруживает предполагаемый адрес кошелька, то подменяет его на свой собственный. В результате деньги переводятся на счёт хакеров.

Добавим, на этой неделе российская антивирусная компания зафиксировала также новую кибератаку под названием Silence на банки России, Армении и Малайзии.