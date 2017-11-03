В России названы лучшие смартфоны октября

В общем зачёте четыре первых места в октябре заняли модели Samsung. Фото: Владимир Мартьянов

Роскачество и международная ассамблея ICRT провели совместное исследование 26 моделей смартфонов 13 популярных марок, официально поставляющихся в Россию. Продукцию сравнивали в лаборатории по 274 одинаковым параметрам, сообщается на сайте Роскачества.

В общем зачёте четыре первых места в октябре заняли модели Samsung - Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8 и Galaxy S7. Они превосходят другие модели по таким показателям, как качество звука, ёмкость батареи, объём памяти, а также водонепроницаемость.

Пятое и шестое место заняли новинки Apple - iPhone 8 Plus и iPhone 8. Они оказались лидерами по качеству фото- и видеосъёмки. В ТОП-10 также вошли LG G6, Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F, Apple iPhone 6 plus и Apple iPhone 6

Добавим, самыми прочными из 26 исследованных моделей оказались телефоны Sony Xperia XZ Premium и HTC U 11 и iPhone 6s Plus. На сайте Роскачества отмечается, что они не разбились после 100 поворотов в специальной барабанной трубе, а, падая с метровой высоты, получили незначительные царапины.

По качеству работы батареи эксперты выделяют Huawei Mate 9 Pro, One Plus 5 и Samsung Galaxy S7 Edge.