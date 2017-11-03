Две иномарки сгорели минувшей ночью в Каменске-Уральском

На площади четырёх квадратных метров оказались повреждены автомобили Opel Astra и Chevrolet Aveo в Каменске-Уральском. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 3 ноября в Каменске-Уральском сгорели две иномарки. На площади четырёх квадратных метров оказались повреждены автомобили Opel Astra и Chevrolet Aveo, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании иномарок в Каменске-Уральском на улице Западная поступило в диспетчерскую в 2:53. Семь пожарных с помощью двух единиц техники справились с огнём в течение двух минут.

Добавим, этой же ночью в Нижнем Тагиле, около 6:31, загорелся ИЖ на улице Красноармейская. Шесть спасателей с помощью двух единиц техники справились с огнём в течение четырёх минут, однако автомобиль спасти не удалось. Он полностью сгорел на площади четырёх квадратных метров.