Александр Якоб дал всем екатеринбургским организациям месяц на новогоднее оформление

Проект новогоднего оформления организации общественного питания. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о внешнем оформлении города к новогодним праздникам. Объявлен конкурс «Новогодний Екатеринбург-2018.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, перед зимними праздниками особое внимание уделяется облику города. Так, согласно постановлению, все предприятия города должны быть украшены к 1 декабря.

Объявленный городскими властями конкурс на лучшее оформление пройдёт в два этапа: с 20 по 27 декабря текущего года и с 8 по 16 января наступающего. К участию приглашены организации в сферах торговли, общепита, туриндустрии, образования, спорта, культуры и другие, заявки можно подать с 1 по 18 декабря. Участники будут бороться за титулы «Лучшее новогоднее оформление» и «Новогодняя витрина».

«Все желающие могут попробовать свои силы в творческом состязании на лучшее праздничное оформление. Такое соревнование позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления, создать праздничный облик города, но самое главное — обеспечит праздничное настроение горожанам и гостям уральской столицы», — сообщается на сайте мэрии.

Напомним, что в Екатеринбурге уже дан старт подготовке ледового городка.