Социологи назвали главную причину разводов

Женщины подавали на развод в два раза чаще. Фото: Александр Исаков

Учёные из университета Мичигана назвали главную причину разводов. Перед этим они в течение 16 лет исследовали жизнь 355 супружеских пар.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Phys.org, у женщин и мужчин сложилось разное впечатление о климате в семье. Так, чаще разводились пары, в которых отношениями были недовольны жёны. Мужья при этом считали совместную жизнь вполне приемлемой и отмечали низкий уровень взаимной напряжённости.

Женщины подавали на развод в два раза чаще. По мнению авторов исследования, это может говорить о том, что мужчины вносят недостаточный вклад в развитие отношений и не стремятся менять своё поведение.

Также учёные отметили, что в начале отношений женщины переживают больше мужчин, а вот у сильного пола недовольство растёт со временем. Как заявила руководитель исследования Кира Бердитт, женщины имеют более реалистичные ожидания от брака, а вот их спутники первое время склонны всё идеализировать.