Владимир Путин пообещал представить к наградам ушедших в отставку губернаторов

Президент РФ провёл встречу с бывшими руководителями ряда регионов. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин встретился с бывшими руководителями ряда регионов. Президент РФ выразил свою благодарность, сообщил о готовящихся госнаградах и пригласил всех отметить Новый год в Кремле.

Как сообщается на сайте Кремля, на встрече с Путиным присутствовали ушедшие в отставку главы Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Омской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского края.

Президент РФ поблагодарил всех за работу в сложных условиях, которые были связаны с внешними ограничениями и проблемами экономического характера. Он отметил, что этот период был не самым лёгким, однако было сделано всё, чтобы минимизировать негативные воздействия. Каждый из присутствующих, по мнению президента, смог сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов.

- Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но и сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах, — сообщил глава страны.

Также Владимир Путин пожелал участникам беседы удачи на новом поприще и пригласил их на кремлёвский приём вместе с жёнами.