За неделю российские самолёты уничтожили в Сирии более 950 объектов террористов

Российские военные лётчики за минувшую неделю уничтожили в Сирии более 950 объектов ДАИШ - так арабы называют запрещённую в РФ группировку ИГИЛ. Напомним, Россия присоединилась к антитеррористическим операциям два года назад.

Как сообщает "Российская газета", за 7 дней самолёты российских ВКС совершили более 390 вылетов. По информации Минобороны РФ, лётчики разрушили опорные пункты и пункты управления террористов, склады с оружием и укрытия для техники неподалёку от города Абу-Кемаль.

Кроме того, сапёры обезвредили 4600 взрывоопасных предметов на общей площади в 200 га.

Добавим, что военные действия на территории Сирии ведутся с марта 2011 года.