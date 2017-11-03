В Екатеринбурге бывший медработник и его подельник обвиняются в хищении 2 миллионов рублей

Из средств ГБУЗ «Областная станция переливания крови» была похищена сумма свыше 2 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший сотрудник медицинского учреждения и его подельник, которые обвиняются в хищении бюджетных средств на сумму свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Екатеринбургская прокуратура направила дело о двух местных жителях в Ленинский суд. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября 2014 года по октябрь 2015 года заместитель главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови» (уголовное преследование завершено в связи со смертью мужчины), бывший начальник ремонтно-эксплуатационного участка той же станции и их знакомый руководитель ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» достигли договорённости о хищении бюджетных средств. Для этого они заключили фиктивный договор на поставки запчастей для центрифуг, благодаря которому были похищены из средств ГБУЗ «Областная станция переливания крови» сумма свыше 2 млн рублей.

Дело направленно в суд, обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.