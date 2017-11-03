Облпрокуратура начала масштабную проверку свердловских предприятий

Недобросовестным работодателям придёт отчитаться перед прокурорами и главами муниципалитетов. Фото: Александр Исаков

Территориальные прокуроры начали масштабную проверку предприятий, имеющих задолженность по выплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручили своим специалистам взять под особый контроль вопросы соблюдения законодательства по оплате труда.

В рамках этой проверки территориальные прокуроры будут совместно с главами муниципалитетов заслушивать доклады недобросовестных работодателей.