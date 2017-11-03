Специалисты НПО автоматики оценят дипломные работы выпускников УрГЭУ

Сегодня, 3 ноября, УрГЭУ и АО «НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках предусмотрено, в том числе и то, что специалисты предприятия оценят дипломные работы выпускников УрГЭУ, а вуз сформирует спецкурс профессиональной переподготовки для заводчан.

Как сообщает пресс-служба предприятия, соглашение между предприятием и вузом также предусматривает организацию совместных научных конференций, круглых столов, тематических выставок, фестивалей и конкурсов.

- Оборонно-промышленный сектор сегодня нуждается в кадрах, которые бы понимали экономику предприятия и грамотно ориентировались в секторе гражданской промышленности. Кроме того, у нас существует потребность в переподготовке кадров и повышении квалификации наших специалистов. Уверен, что мы наладим такую работу, – отметил гендиректор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра.