В Первоуральске стартует выставка «Новый суровый»

Екатерина Поединщикова представит выставку «Новый суровый». Фото: пресс-служба ГАУК СО «Инновационный культурный центр»

Сегодня, 3 ноября, в 18:00 в Инновационном культурном центре (ул. Ленина, 18б) состоится открытие выставки. Свои работы представит молодая художница из Екатеринбурга Екатерина Поединщикова.

Как сообщает пресс-служба ГАУК СО «Инновационный культурный центр», экспозиция посвящена уникальности Уральского региона, которое выражается через индустриальное наследие.

«Стиль – направление в советском искусстве 1950-60-х годов, в котором художники воспевали судьбы современников, их энергию и волю, «героику трудовых будней», – обозначено в сообщении.

Отмечается, что это направление в последние 30 лет считалось не актуальным и безнадёжно идеологическим. Однако «отпечаток эпохи» индустриализации остался на облике городов, людей, их культуре и нормах красоты. Именно это и передала в своих работах Екатерина Поединщикова. На её полотнах главным объектом является не человек, а само индустриальное пространство как живой организм.

Выставка «Новый суровый». Фото: пресс-служба ГАУК СО «Инновационный культурный центр»