Дисквалифицированный уральский лыжник заявил о своей невиновности

Евгений Белов: "Я живу с правдой внутри и это дает мне силы бороться до конца". Фото: Андрей Каща

Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам уроженец посёлка Октябрьский Камышловского района Свердловской области Евгений Белов, дисквалифицированный 1 ноября Международным олимпийским комитетом за манипуляциями с допинг-пробами на Олимпиаде-2014, сделал громкое заявление.

Уралец через свою страницу в социальной сети instagram заявил о своей невиновности (авторская орфография и пунктуация сохранены): «Друзья, всем огромное спасибо за ваши слова поддержки. Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог что такая ситуация меня коснется потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и самое главное олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира. Смысл олимпийского флага 5 колец это 5 частей света объединённые вместе и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль что люди , сидящие в МОК забыли про это! Очень жаль что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверно они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри и это дает мне силы бороться до конца».

Как уже сообщала "ОГ", на этой неделе Евгений Белов был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым, который по решению МОК также обязан вернуть золото Сочи-2014 за победу в марафоне и серебро за второе место в эстафете. Это решение также было поддержано Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Накануне адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн на решение МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.