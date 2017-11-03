В Екатеринбурге прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении вандалов, испортивших скульптуру «Солдаты России»

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города. Фото: Александр Исаков

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Курганской области. Они подозреваются в похищении полноразмерной копии автомата Калашникова из скульптурной композиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Двое братьев обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

- По версии следствия, 19 августа вечером двое братьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили из рук скульптуры, символизирующей «Воздушно-десантные войска» в скульптурной композиции «Солдаты России», расположенной на ул. Павла Шаманова в Екатеринбурге, полноразмерную копию автомата Калашникова и скрылись. ЗАО «УК «Академический» нанесён ущерб на сумму свыше 100 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города. Уроженцам Курганской области грозит до трёх лет лишения свободы по одной статье, и – до 5 лет лишения свободы по другой.