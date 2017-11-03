По итогам 2017 года ВРП Свердловской области впервые достигнет 2 триллионов рублей

Росту экономики Среднего Урала в значительной степени способствуют контракты, заключаемые на статусных выставках. Фото: Александр Зайцев

По прогнозу министерства экономики и территориального развития Свердловской области, валовый региональный продукт (ВРП) на Среднем Урале впервые достигнет 2 трлн рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, прошлый рекорд по росту ВРП наш регион установил на рубеже 2008-2009 годов. Тогда Свердловская область преодолела по этому показателю планку в 1 трлн рублей.

Основания для столь позитивного прогноза в нынешнем году даёт стабильный рост экономики: по итогам 2017 года он составит 101,4%.