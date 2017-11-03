Россия попала в десятку «Глобального индекса по кибербезопасности»

В 2017 году в рейтинге Международного союза электросвязи (МСЭ) по индексу кибербезопасности Россия заняла десятое место. Она опередила на один пункт Японию и Норвегию.

Как сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, в исследование приняли участие 193 страны. Так, согласно рейтингу Великобритания расположилась на 12 месте, Южная Корея на 13, Финляндия на 16, Германия на 24, Италия на 31.

«В современном цифровом мире киберпреступность является ключевой угрозой роста мировой экономики. Повышение культуры поведения граждан в Интернете, а также распространение понятных общемировых правил борьбы с киберпреступностью могут помочь в борьбе с такими преступлениями», — отмечается в сообщении.

Напомним, что вопросы информационной безопасности обсуждаются на встречах «Большой двадцатки» на площадке ООН, на встречах министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС.