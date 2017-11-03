Рособрнадзор представил новые технологии, которые сократят стоимость ЕГЭ

Автоматизация процесса исключит участие людей в подготовке материалов. Фото: Алексей Кунилов

Рособрнадзор представил новые технологии, которые позволят автоматизировать доставку и сканирование бланков измерительных материалов. Благодаря этому стоимость ЕГЭ существенно сократится.

Как сообщают РИА Новости, автоматизация процесса исключит участие людей в подготовке материалов, а значит, максимально повысит безопасность и прозрачность процедуры ЕГЭ.

Кроме того, процесс позволит максимально уменьшить стоимость экзамена - теперь не нужно будет оплачивать часы работникам школ, которые ранее были задействованы в большой цепочке от печати до доставки бланков.

Сами бланки тоже усовершенствовали: теперь часть информации будет внесена в них сразу, и школьникам не придётся тратить лишнее время на заполнение полей. Вдобавок это позволит снизить количество случайных ошибок и, как следствие, апелляций.