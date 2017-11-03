Свердловский облсуд не стал отменять оправдательный приговор экс-владельцу завода «Амур» Павлу Чернавину

Облсуд встал на сторону Павла Чернавина. Фото: Александр Исаков

Оправдательный приговор в отношении экс-владельца предприятия «Амур» Павла Чернавина вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

На своём заседании Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны. Это значит, что приговор Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, вынесенный 7 августа 2017 года, остался без изменений.

Напомним, под суд Павел Чернавин изначально попал по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по статье «Мошенничество». Речь шла о его возможной причастности к незаконному получению кредита. Однако в итоге суд не нашёл состава преступления в действиях экс-владельца завода «Амур».