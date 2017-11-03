Ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы после нападения. Трагедия произошла 23 октября - неизвестный мужчина средь бела дня ворвался на радиостанцию и ударил журналистку ножом в горло.

Как передаёт "Интерфакс", о выписке сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Ранее ведущая была прооперирована в институте Склифосовского.

Напомним, злоумышленником оказался 48-летний Борис Гриц. Он утверждал, что журналистка несколько лет "телепатически преследовала его" и "мысленно изводила каждую ночь". При этом сама Татьяна знакомство с нападавшим отрицает.

Борис Гриц арестован. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по ст. 30, ст. 105 УК РФ.