Сказка «Последний богатырь» набирает обороты

После восьми дней проката картина «Последний богатырь» заработала 755 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Семейный фильм «Последний богатырь» увеличил выручку на 80% относительно прошлой недели. Прирост посещений связан со школьными каникулами и положительными отзывами.

Прибыль второго уик-энда может оказаться не меньше первого (460 млн рублей) и даже возможен прирост оборотов, сообщается на сайте kinobusiness.com. Всё идёт к тому, что история про богатыря станет абсолютным рекордсменом второго уик-энда для отечественного кино. После восьми дней проката картина заработала 755 млн рублей, до нынешнего времени этот рубеж покорялся всего семи российским кинокартинам.

На втором месте расположилась нашумевшая лента «Матильда» Алексея Учителя, которая за восемь дней заработала примерно 330 млн рублей. Завершает тройку лидеров «Тор: Рагнарёк», положив в копилку 30 млн рублей только за показ превью.