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Общество 3 ноября 2017, 14:30

В России прошёл тестовый ЕГЭ по китайскому языку

В России провели тренировочный ЕГЭ по пятому иностранному языку - китайскому. Учащиеся смогут сдавать его уже к 2020 году. 

Как сообщает Рособрнадзор, для тестирования были отобраны 1000 обучающихся 9 и 11 классов из десяти регионов России. Они попробовали сдать полноценный экзамен по китайскому языку, включая письменную и устную часть. 

Разрабатывать модель итогового экзамена начали ещё в 2014 году по поручению вице-премьера Ольги Голодец - причиной стал растущий интерес россиян к изучению китайского языка. Первая апробация прошла в 2015 году, с тех пор модели ЕГЭ и ОГЭ дорабатывались в соответствии с языковой спецификой. 

Напомним, что на данный момент выпускники могут сдавать четыре иностранный языка - английский, французский, немецкий и испанский. 

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Областная газета Свердловской области

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