В России прошёл тестовый ЕГЭ по китайскому языку

В России провели тренировочный ЕГЭ по пятому иностранному языку - китайскому. Учащиеся смогут сдавать его уже к 2020 году.

Как сообщает Рособрнадзор, для тестирования были отобраны 1000 обучающихся 9 и 11 классов из десяти регионов России. Они попробовали сдать полноценный экзамен по китайскому языку, включая письменную и устную часть.

Разрабатывать модель итогового экзамена начали ещё в 2014 году по поручению вице-премьера Ольги Голодец - причиной стал растущий интерес россиян к изучению китайского языка. Первая апробация прошла в 2015 году, с тех пор модели ЕГЭ и ОГЭ дорабатывались в соответствии с языковой спецификой.

Напомним, что на данный момент выпускники могут сдавать четыре иностранный языка - английский, французский, немецкий и испанский.