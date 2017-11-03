В Тугулыме горожанин заплатил свыше полумиллиона рублей по долгам за тепло

Долги за тепло порой могут быть не просто большими, но и поистине огромными. Фото: Алексей Кунилов

В Тугулыме владелец квартиры площадью 207 кв. метров одномоментно оплатил долг за тепло, накопленный за четыре года — 580 тыс. рублей. Об этом с радостью сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Как пояснил заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков, собственнику этой квартиры ещё осталось заплатить пени, накопившиеся за четыре года — 240 тыс. рублей.

Причину появления столь огромного долга владелец квартиры объяснил тем, что давно живёт в Тюмени. Про квартиру в Тугулыме, доставшуюся ему в наследство, он якобы «забыл». «Вспомнить» о необходимости платить за коммунальные услуги ему пришлось после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль «Мерседес».

Кстати, это не самый большой долг перед «Облкоммунэнерго», накопленный на Среднем Урале. Владелец коттеджа в Артёмовском задолжал 600 тыс. рублей.