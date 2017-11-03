Профессору УрГАУ присвоено почётное звание

Борис Воронин - автор более 500 научных статей и более 20 монографий. Фото: пресс-центр УрГАУ

Профессору УрГАУ Борису Воронину присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», сообщает пресс-служба вуза. Президент РФ высоко оценил его педагогическую и научную работу, в том числе подготовку высококвалифицированных специалистов.

Учёный поблагодарил Ирину Донник - ранее ректора УрГАУ, в данный момент вице-президента РАН, которая представила его к почётной награде. "Сегодня перед аграрной наукой стоят масштабные задачи, и я вижу свою первостепенную роль в поиске современных решений совместно с коллективом учёных и студентов вуза", - с гордостью заявил профессор.

Борис Воронин - автор более 500 научных статей и более 20 монографий, соавтор учебников по административному и аграрному праву, Комментария к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Также за его плечами обширная редакционная деятельность в тематических журналах.

Добавим, что за последние пару лет в УрГАУ высших знаков отличия удостаивались проректор по учебной работе, ныне врио ректора Ольга Лоретц (звание почётного работника АПК России) и Ирина Донник (награждена грамотой Президента России).