Завтра свердловчане смогут впервые побывать на «Ночи истории»

Организаторы рассказали о том, что свердловчане смогут увидеть во время «Ночи истории». Фото: Станислав Мищенко

4 ноября в Свердловской области впервые состоится акция «Ночь истории», приуроченная к празднованию 100-летия Октябрьской революции. В ней примут участие музеи, библиотеки, клубы, театры, кинозалы и другие учреждения культуры Екатеринбурга и городов области.

Основные мероприятия акции, организованной региональным министерством культуры, пройдут с 18 до 23 часов.

По словам и.о. министра культуры Свердловской области Галины Головиной, для посетителей «Ночи истории» подготовлена разнообразная программа. «Это и книжные выставки, и лекции, и исторические квесты, которые активно приживаются среди жителей области. Учреждения культуры заинтересованы в привлечении людей, поэтому для них разработана очень приятная ценовая политика. Многие площадки в небольших городах на свои мероприятия приглашают бесплатно».

В Екатеринбурге вход на часть площадок будет также бесплатным. В частности, свои двери безвозмездно откроют мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» и Центральная городская библиотека им. Герцена. Как рассказала директор исторического парка Наталья Прошина, все желающие смогут посетить экспозиции с 11 до 23 часов, а с 14 до 18 для них будут организованы бесплатные экскурсии, в том числе экскурсия «Мастера русской революции», созданную специально для «Ночи истории».

«Также на нашей площадке состоится встреча с героями России — всего их в Свердловской области семь, которая закончится презентацией фильма «Герои Отечества» о наших земляках», — подчеркнула Наталья Прошина.

Параллельно с акцией «Ночь истории» в Свердловской области пройдёт «Ночь искусств». Она стартует на 202 площадках в 55 муниципальных образованиях. Организаторы акции рассчитывают, что её посетят 25 тысяч человек.