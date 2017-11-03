В России появятся военные ноутбуки

Ноутбук для военных оснащен мощным современным процессором

Воронежский концерн «Созвездие» (входит в объединённый холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в I квартале 2018 года приступит к выпуску ноутбука двойного назначения для работы в полевых условиях. Первая партия портативных компьютеров предназначена для сотрудников Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России, габариты ноутбука в сложенном состоянии составят 41,3 сантиметра по длине, 32,4 сантиметра по ширине и 6,2 сантиметра по толщине. В первое время будут выпускаться компьютеры с диагональю экрана 15,6 дюймов, в будущем планируется приступить к производству 17-дюймовых мониторов.

Ноутбуки будут устойчивы к воздействию таких внешних факторов, как вибрация, удары, высокие и низкие температуры (от +50 до –40 градусов), атмосферные осадки.

В зависимости от комплектации компьютеры оснастят Wi-Fi, GPS-ГЛОНАСС, 3G-LTE, видеокамерой и другими дополнительными опциями. Также в комплект войдут вибропоглощающая платформа и герметичный пластиковый кейс.

- Благодаря наличию отечественной операционной системы и модулю доверенной загрузки, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, компьютер соответствует требованиям, предъявляемым к средствам вычислительной техники, обрабатывающим секретную информацию, - сообщает Союз машиностроителей России.

Выпуск основной массы необходимых комплектующих будет производиться на собственной площадке с использованием российского сырья.

Первая партия портативных компьютеров предназначена для Министерства обороны РФ. Компьютер будет применяться для решения различных задач управления в полевых условиях.