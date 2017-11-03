В ноябре свыше 60 банкоматов в Екатеринбурге позволят горожанам самостоятельно пополнять Е-карты

Е-карты давно стали привычны всем жителям Екатеринбурга (даже рептилиям). Фото: Павел Ворожцов

В середины ноября горожане смогут самостоятельно пополнять Е-карты на более чем 60 банкоматов в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка, для этого сотрудники финансового учреждения установили специальные картридеры ещё на 36 банкоматах.

По словам управляющего Свердловским отделением Сбербанка Михаила Киселя, такая услуга весьма популярна у горожан.

Напомним, такие устройства самообслуживания уже есть на восьми станциях метро, в крупнейших вузах столицы Урала и в некоторых офисах Сбербанка.