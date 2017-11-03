Уральскую трассу М36 признали одной из лучших по уровня покрытия мобильной связью

Бесперебойная связь доступна абонентам "большой четвёрки" - МТС, МегаФон, ВымпелКом и Теле2. Фото: Роскомнадзор

Роскомнадзор проверил работу мобильной связи на автодорогах федерального значения. Среди лучших оказалась трасса М36 в Уральском федеральном округе.

Как сообщили сотрудники ведомства на официальной страничке в Facebook, дорога Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан имеет 100%-е покрытие на всех 150 км её протяжённости. Бесперебойная связь доступна абонентам "большой четвёрки" - МТС, МегаФон, ВымпелКом и Теле2.

В список лучших вошли ещё восемь российских трасс - М1 «Беларусь»; М2 «Крым»; М3 «Украина» (Центральный федеральный округ); М11 «Нарва» (Северо-Западный федеральный округ); М19, М23, М25 и М27 (Южный федеральный округ).

Худшие результаты показала дальневосточная трасса М56 «Лена» - максимальное покрытие на ней составило 81% (МегаФон), минимальное - всего 4% (Т2-Мобайл).

Полную карту покрытия федеральных автодорог можно посмотреть здесь.