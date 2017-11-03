Станислав Набойченко завтра поедет в Кремль

Станислав Набойченко возглавляет Общественную палату Свердловской области с 2010 года. Фото: Павел Ворожцов

По традиции в День народного единства Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле торжественный приём представителей общественных организаций, деятелей науки, культуры и искусства, зарубежных гостей. Свердловскую область на этом мероприятии будет представлять председатель региональной Общественной палаты, экс-ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко.

– Я не первый раз приглашён на торжественный приём по случаю праздника в честь спасения страны от смуты и интервенции, – рассказал он «ОГ». – Обычно торжественный приём проходит в Георгиевском зале Кремля. Владимир Путин выступает с торжественной речью и вручает государственные награды, как правило - иностранным гражданам, за вклад в укрепление дружбы с Россией и популяризацию русской культуры за рубежом. Затем бывает праздничный концерт, после которого продолжается общение в неформальной обстановке. Это очень интересно с познавательной точки зрения, так как есть возможность обменяться мнениями с интересными людьми – известными артистами, спортсменами, представителями религиозных и общественных организаций.