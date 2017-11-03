Свердловская пятиклассница попросила Евгения Куйвашева отремонтировать мост через реку Пут

Кристина Бурмистрова рассказала Евгению Куйвашеву об удручающем состоянии единственного моста через реку Пут. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня провёл традиционный личный приём граждан. В ходе состоявшегося разговора пятиклассница Кристина Бурмистрова из деревни Васькино Нижнесергинского района попросила главу региона отремонтировать мост через реку Пут.

Как сообщает областной департамент информполитики, девочка приехала со своим классным руководителем Разимой Музафаровой.

Кристина Бурмистрова показала губернатору фотографии моста и рассказала, что ходить над рекой становится страшно.

— Будет у вас мост. Ты только учись хорошо, Кристина Денисовна, — пообещал Евгений Куйвашев.

Он принял решение о выделении средств из резервного фонда на ремонт сооружения. Одновременно губернатор поручил разработать проект возведения нового моста через реку Пут.